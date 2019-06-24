Регион готов к окружному туру фестиваля ПФО "Театральное Приволжье"

В Самарской области завершилась подготовка к окружному этапу фестиваля "Театральное Приволжье", который проходит под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, в конце июня экспертная комиссия Самарской области подвела итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" и определила победителей: по одному среди школьных и одному среди студенческих театральных коллективов.

Ими стали студенческая группа Самарского государственного института культуры со спектаклем "Аленький цветочек" (в номинации "Лучший студенческий коллектив") и детская эстрадная студия "Дорога добра" с мюзиклом "Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями" (в номинации "Лучший школьный коллектив").

Жюри отметило профессионализм юных артистов и оригинальность трактовки известных историй.

Следующим этапом, по условиям участия в фестивале, должно быть создание профессиональных видеоверсий спектаклей-победителей, которые затем будут размещены на сайте фестиваля для размещения на сайте театральноеприволжье.рф.

24 июня на учебной сцене Самарского государственного института культуры прошла запись телеверсии спектакля "Аленький цветочек". Ранее, 18 июня, в Самарском центре социализации молодежи состоялась запись еще одного регионального спектакля-победителя - мюзикла "Тайна серого замка, или Каникулы с привидениями" детской эстрадной студии "Дорога добра". До 31 июля 2019 года видеоверсии спектаклей будут подготовлены к размещению в сети Интернет.

Как отметил председатель регионального жюри фестиваля, заведующий кафедрой театральной режиссуры СГИК Александр Мальцев, фестиваль "Театральное Приволжье" стал замечательным творческим трамплином и возможностью движения вперед именно для молодых, начинающих театральных коллективов. "Надеюсь, что фестивалю суждена долгая и интересная жизнь, и наше Приволжье станет на самом деле Театральным", - отметил председатель регионального жюри.

Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном туре фестиваля, который пройдет с 1 августа по 31 октября. Видеоверсии спектаклей будут размещаться на официальном сайте театральноеприволжье.рф и транслироваться по ТВ. Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие в ходе интернет-голосования.

По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и лучшие школьные театры ПФО, а также победители в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Лауреаты конкурса в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители - памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.