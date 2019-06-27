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Футбол Спорт

Дмитрий Комбаров и Артем Тимофеев подписали контракты с "Крыльями Советов"

ВЕНА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Артем Тимофеев подписали контракты с "Крыльями Советов", сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на главного тренера самарцев Миодрага Божовича.

"И Тимофеев, и Комбаров уже подписали с командой контракты. Мы рассчитываем на них полноценно как на игроков "Крыльев Советов". Дима очень хороший человек. Он в команде почти со всеми знаком, так что сразу без проблем влился в коллектив. Никаких проблем нет. Артем в прошлом сезоне играл у нас, так что он, по сути, просто вернулся в свою команду. Оба они уже в расположении команды на сборе в Австрии", — сказал Божович.

Напомним, 32-летний Дмитрий Комбаров расторг контракт со "Спартаком" этим летом. За команду он играл с 2010 года.

25-летний Тимофеев вторую половину прошлого сезона выступал в "Крыльях Советов" на правах аренды. Он провел за команду 12 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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