"Форра" не смогла узаконить высоту застройки на ул. Водников

ООО "Совместное дело" (аффилировано ООО "Форра" Михаила Калмыкова) не убедило суд в законности строительства восьмиэтажного здания на ул. Водников, 99-105.

Ранее компания обратилась в министерство строительства Самарской области с заявлением о выдаче разрешения на высотку со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по этому адресу. Но получила отказ и повела ведомство в суд.

Участок под новостройкой расположен в зонах охраны объекта культурного наследия федерального значения "Здание Управления Средневолжского речного пароходства, 1936-1937 гг., арх. А.И.Ушаков". Предельная высота домов здесь не должна превышать 10 метров. Согласно проектной документации, объект "Совместного дела" до парапета кровли поднимется до 27,5 метра.

Кроме того, разрешенным использованием земельного участка под новостроем указано "занимаемый жилыми домами с прилегающей территорией", что никак не сходится с планами застройщика. Разрешения же на условно разрешенный вид использования площадки или объекта капстроительства у компании нет. Тем не менее на официальном сайте проекта к продаже предлагаются 53 квартиры на восьми этажах. Судя по информации этого источника, ни одна из них не продана.

Напомним, строительство этого дома стало причиной не одного скандала. В 2013 году здесь обрушилась подпорная стенка котлована с улицы Алексея Толстого, а в октябре 2014-го произошло обрушение межэтажного перекрытия. Кроме того, в 2013 году "Самарские коммунальные системы" обнаружили незаконную врезку в трубопровод, ведущую на стройплощадку.

В том же году компания "СовДел" снесла бывшую усадьбу Ржанова (Водников, 99), позже демонтировала еще два здания, входящих в комплекс бывшей усадьбы Балакина (Водников, 101-105).