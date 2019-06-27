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Суды Происшествия

В Самаре к семи годам "строгача" приговорили участника наркоторговой ОПГ

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Куйбышевского районного суда Самары, вынесенный 21-летнему Олегу Чекмареву. Его признали виновным в незаконном обороте наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным пресс-службы ведомства, Чекмарев являлся активным участником действовавшей на территории региона преступной группы, причастной к организации канала поставок крупных партий "синтетики" для дальнейшего сбыта.

Информацию об ОПГ сотрудники ФСБ получили в 2018 году. При проверке сведения подтвердилась. Чекмарева задержали с поличным 2 ноября 2018 г., когда он забирал из тайника в Самаре более 1,5 кг синтетических наркотиков. Сбывать их он собирался мелкими партиями с помощью мобильного приложения.

Позже сотрудники ФСБ изъяли еще 223 г "синтетики" и более 17 г марихуаны, которые Чекмарев хранил в арендуемом гараже в промзоне Самары.

13 июня Куйбышевский райсуд признал Чекмарева виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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