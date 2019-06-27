Школьники Самарской области победили в окружном оборонно-спортивном лагере ПФО "Гвардеец-2"

26 июня в Пензе состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО "Гвардеец-2" на базе учебного полигона филиала Военной академии им. генерала армии А.В.Хрулева.

"Гвардеец" - один из основных патриотических проектов, реализуемых в Приволжском федеральном округе. Здесь старшеклассники из всех регионов ПФО на практике знакомятся с армейской жизнью и бытом, на личном опыте постигают основы боевого братства.

За 18 дней школьники под руководством опытных наставников освоили программу начальной и специальной военной подготовки, участвовали в учебных стрельбах, совершали марш-броски, соревновались в знании истории Отечества, учились строевым приемам и жили в тех же условиях, в которых несут службу защитники Родины.

Силу, выносливость, навыки владения оружием и приемами рукопашного боя, которые они получили в лагере, ребята продемонстрировали на эстафете "Юнармейский маршрут", затем юноши были приняты в ряды движения "Юнармия", созданного в 2016 г. по инициативе президента России Владимира Путина, и принесли первую в своей жизни присягу.

В первой смене лагеря "Гвардеец-2" прошли спортивную и военную подготовку 180 учащихся 8-9 классов из республик Башкортостан, Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также воспитанники Башкирского и Татарстанского кадетских корпусов ПФО.

В программе лагеря - соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, пейнтболу, спортивному ориентированию, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки. На протяжении всей смены ребята из Самарской области показывали достойные результаты, демонстрировали высокий уровень дисциплины и военной выучки.

В копилке команды - 1 место по мини-футболу, 3 место по баскетболу, 3 место по волейболу, 5 место по дартсу, 2 место по спортивному ориентированию, 3 место в военизированной эстафете. В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", посвященной Великой Отечественной войне, команда Самарской области заняла 2 место, уступив один балл Пензенской области. В команду Самарской области вошли воспитанники военно-патриотических и кадетских объединений из Самары, Жигулевска, Похвистнево, Борского и Пестравского районов.

Кульминацией дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря "Гвардеец-2" победу одержали юные гвардейцы из Самарской области, второе место - у ребят из Саратовской области, третье место заняла сборная Ульяновской области.

Ребят поздравили заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, а также действующие военнослужащие, представители военно-патриотических клубов и творческие коллективы.

ЮОСЛ "Гвардеец-2" - уникальный военно-патриотический проект, который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Минобороны России, ДОСААФ России.

Команда Самарской области вернулась домой с кубком лагеря ПФО "Гвардец-2", многочисленными призами и памятными подарками.