16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре подвели итоги конкурса на изготовление памятника Павлу Мочалову В регионе пройдет парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" В Самаре состоится встреча с киноведом Вячеславом Шмыровым Фестиваль "Тремоло" состоится в Тольятти с 30 июня по 2 июля В Самарской областной юношеской библиотеке состоится молодежный фестиваль "#Минифест"

Культура

В Самаре подвели итоги конкурса на изготовление памятника Павлу Мочалову

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати

В Самаре подведены итоги конкурса на изготовление памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В творческом конкурсе приняли участие шесть известных скульпторов, имеющих богатый опыт по созданию памятников знаменитым людям и городских скульптур. Перед авторами стояла задача не только передать масштаб и многогранность человеческой натуры Мочалова, но и гармонично вписать памятник в обновленное пространство площади им. Мочалова и бульвара.

Для определения лучшего проекта архитектурно-скульптурного ансамбля было созвано компетентное жюри. В его состав вошли ветераны и сотрудники Самарского металлургического завода, почетные граждане Самары и Самарской области, представители архитектурного сообщества и администрации города.

По итогам напряженной дискуссии жюри было принято решение первое место в конкурсе не присуждать. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев, почетное третье место у Карена Саркисова.

Победителям конкурса, занявшим второе место, рекомендовано доработать конкурсные эскизные модели в соответствии с предложениями и замечаниями жюри. По мнению экспертов, скульпторам необходимо  уйти от жестикуляции и изображения атрибутов и поискать более выразительный образ. Кроме того, авторам предлагают уйти от излишней монументальности и найти более современное архитектурное решение постамента. Рассмотреть возможность включения металла в его композицию, как символа его главного детища — Куйбышевского металлургического завода.

Окончательные итоги конкурса подведут в середине июля с учетом мнения экспертов и широкой общественности. Ко дню рождения Павла Мочалова у проходной Самарского металлургического завода запланировано выставить эскизы памятника и организовать сбор мнений заводчан и всех жителей Кировского района.

Установить бронзовый памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову на обновленной площади Мочалова  планируется в начале осени, когда завершится комплексное благоустройство этого общественного пространства.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел второй день "ВолгаФеста"

В Самаре прошел второй день "ВолгаФеста"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

В Музее модерна прошла выставка Александра Васильева "Курортная мода"

В Самаре стартовал "ВолгаФест"

В Самаре стартовал "ВолгаФест"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30