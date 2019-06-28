В Самаре подвели итоги конкурса на изготовление памятника Павлу Мочалову

В Самаре подведены итоги конкурса на изготовление памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову, сообщает мэрия города.

В творческом конкурсе приняли участие шесть известных скульпторов, имеющих богатый опыт по созданию памятников знаменитым людям и городских скульптур. Перед авторами стояла задача не только передать масштаб и многогранность человеческой натуры Мочалова, но и гармонично вписать памятник в обновленное пространство площади им. Мочалова и бульвара.

Для определения лучшего проекта архитектурно-скульптурного ансамбля было созвано компетентное жюри. В его состав вошли ветераны и сотрудники Самарского металлургического завода, почетные граждане Самары и Самарской области, представители архитектурного сообщества и администрации города.

По итогам напряженной дискуссии жюри было принято решение первое место в конкурсе не присуждать. Второе место поделили между собой Салават Щербаков и Тимофей Королев, почетное третье место у Карена Саркисова.

Победителям конкурса, занявшим второе место, рекомендовано доработать конкурсные эскизные модели в соответствии с предложениями и замечаниями жюри. По мнению экспертов, скульпторам необходимо уйти от жестикуляции и изображения атрибутов и поискать более выразительный образ. Кроме того, авторам предлагают уйти от излишней монументальности и найти более современное архитектурное решение постамента. Рассмотреть возможность включения металла в его композицию, как символа его главного детища — Куйбышевского металлургического завода.

Окончательные итоги конкурса подведут в середине июля с учетом мнения экспертов и широкой общественности. Ко дню рождения Павла Мочалова у проходной Самарского металлургического завода запланировано выставить эскизы памятника и организовать сбор мнений заводчан и всех жителей Кировского района.

Установить бронзовый памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову на обновленной площади Мочалова планируется в начале осени, когда завершится комплексное благоустройство этого общественного пространства.