В самарском парке развлечений идет акция "Безлимит" — возможность играть целый день на любой площадке

Посетителям парка "Мегалэнд" нужно будет заплатить за один билет, а кататься можно на всех аттракционах, каких захочется. Рулить на гоночных машинах, прыгать на батутах, проверять ловкость на экстрим-трассах, искать выход в лабиринте и, конечно, играть на автоматах. Но лучше прийти и проверить, на сколько развлечений вас хватит.

Специальное предложение действует в любой день недели. В будни безлимитный билет стоит 349 руб., в выходные — 499 рублей.

Такой формат подойдет как новичкам — они смогут исследовать все площадки и выбрать фаворитов, так и постоянным посетителям, которые смогут вдоволь поиграть и отдохнуть на любимых аттракционах.

Парк развлечений находится в ТК "Гудок" по адресу: улица Красноармейская, 131, 3 этаж.

Подробности по телефону: 951-11-11 или на сайте http://smr.megalandpark.ru.