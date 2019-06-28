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ЖКХ и благоустройство Общество

Новая схема теплоснабжения Самары прошла публичные слушания

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект актуализации схемы теплоснабжения Самары до 2034 года обсудили на публичных слушаниях 26 июня. Документ поддержали все зарегистрированные 125 участников.

Напомним, проект предлагает сохранить все системообразующие теплоисточники: Самарскую ТЭЦ, Самарскую ГРЭС, Безымянскую ТЭЦ, центральную и привокзальную котельные. По словам замдиректора МП "Инженерные служба" Александра Смородина, в текущих условиях нет экономических драйверов для крупных проектов.

Скептически он относится к перспективе перехода к закрытым системам теплоснабжения, поскольку нет источника финансирования этих мероприятий, и ставит под сомнение экономическую эффективность такой модели.

По поводу выбора между крышной котельной и подключения к централизованной системе было предложено создать постоянную рабочую группу и выработать регламент по принятию решения в пользу то или иного типа теплоснабжения.

По словам замглавы департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского, актуализированная схема позволит теплоснабжающим организациям корректировать или разрабатывать инвестиционные программы.

Теперь прошедший публичные слушания проект отправят на утверждение в Минэнерго РФ.

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