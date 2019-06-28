Новая схема теплоснабжения Самары прошла публичные слушания

Проект актуализации схемы теплоснабжения Самары до 2034 года обсудили на публичных слушаниях 26 июня. Документ поддержали все зарегистрированные 125 участников.

Напомним, проект предлагает сохранить все системообразующие теплоисточники: Самарскую ТЭЦ, Самарскую ГРЭС, Безымянскую ТЭЦ, центральную и привокзальную котельные. По словам замдиректора МП "Инженерные служба" Александра Смородина, в текущих условиях нет экономических драйверов для крупных проектов.

Скептически он относится к перспективе перехода к закрытым системам теплоснабжения, поскольку нет источника финансирования этих мероприятий, и ставит под сомнение экономическую эффективность такой модели.

По поводу выбора между крышной котельной и подключения к централизованной системе было предложено создать постоянную рабочую группу и выработать регламент по принятию решения в пользу то или иного типа теплоснабжения.

По словам замглавы департамента городского хозяйства и экологии Юрия Козельского, актуализированная схема позволит теплоснабжающим организациям корректировать или разрабатывать инвестиционные программы.

Теперь прошедший публичные слушания проект отправят на утверждение в Минэнерго РФ.