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Общество

В Камышле установили памятник известному татарскому поэту Энверу Давыдову

КАМЫШЛА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, в селе Камышла Самарской области проходит масштабное и красочное событие — Х всероссийский сельский сабантуй. На праздник приехали более 20 тыс. зрителей — не только жители со всего региона, но и татары, и башкиры со всей России.

К этому знаковому событию приурочили и открытие бюста знаменитому татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, которому в этом году могло бы исполниться 100 лет. Его стихи знают и учат в сельских школах, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.

Детство и юность Энвер Давыдов провел в Камышле. Первое его стихотворение было напечатано в 1931 г. в районной газете, тогда же появился первый очерк с фотографией автора в московском журнале "Дитя Октября", который редактировал известный советский поэт Муса Джалиль.

В годы Великой Отечественной войны Энвер Давыдов участвовал в боях под Смоленском, Тихвином, на Волховском фронте, в Эстонии, Латвии, на Дальнем Востоке. За время службы прошел путь от рядового до сержанта. После возвращения в 1946 г. в родное село работал редактором районной газеты. Только в период жизни в Камышле Энвером Давыдовым было написано более пятидесяти стихотворений и поэм.

В 1956 г. он переехал в Казань, где занимал должность главного редактора Татарского книжного издательства. Незадолго до смерти, в 1968 г., поэт завершил роман в стихах "После бессонной ночи", посвященный судьбе крестьянина Гайни. Роман повествует о жизни татарского села в период 1913–1967 гг.

В открытии скульптурной композиции поэту и участнику Великой Отечественной войны приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, жители села и гости сабантуя.

"Я очень рад, что сегодня мы здесь в этот знаменательный день, когда на камышлинской земле проходит всероссийский сельский сабантуй, мы встречаем радушно и гостеприимно дорогих гостей из разных регионов нашей великой Родины и отдаем долг памяти и благодарности замечательному человеку, жителю Камышлинского района Энверу Давыдову. Своим творчеством он прославил камышлинскую землю, внес вклад в развитие культуры татарского народа, а, значит, и всей России. Он был тружеником и воином, настоящим патриотом своей малой родины и всей России", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил жителей села за бережное отношение к культуре, традициям, к памяти о великих земляках. В свою очередь, президент Республики Татарстан выразил главе региона слава благодарности за внимание к татарскому народу, проживающему на территории Самарской области.

"Мы всегда должны помнить имена тех людей, которые привнесли в нашу историю такой огромный вклад. Писатель Энвер Давыдов — наша гордость. Нам очень приятно, что сабантуй совпал с открытием бюста такому выдающемуся человеку", — отметил Рустам Минниханов.

Бюст в честь выдающегося поэта установили на центральной сельской площади перед районным домом культуры, который носит имя Энвера Давыдова.

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