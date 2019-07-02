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Футбол Спорт

Яковлев, Ткачук и Самарджич покидают "Крылья Советов"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитники Павел Яковлев и Денис Ткачук, покинут "Крылья Советов", сообщает sports.ru.

Самарский клуб не предлагал игрокам продлить контракты, срок действия которых истек 30 июня. Оба футболиста отсутствуют на текущем тренировочном сборе команды в Австрии и ищут себе новые клубы.

28-летний Яковлев в сезоне-2018/19 провел 17 матчей в РПЛ, отметившись одним голом, Ткачук в 21 матче забил два гола и сделал три ассиста.

Также, по информации sportbox.ru, волжан покинул защитник Мирал Самарджич. 32-летний словенский спортсмен расторг контракт с самарским клубом и продолжит карьеру на родине, где будет выступать за "Олимпию" из Любляны.

В прошлом сезоне Самарджич провел за "Крылья Советов" 25 матчей, забил один гол и сделал столько же результативных передач.

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