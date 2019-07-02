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ДТП Происшествия

Под Самарой погиб водитель "Газели", столкнувшийся с грузовиком

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, в 17:40, в Волжском районе в ДТП погиб водитель "Газели". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на 55 км самарской обводной дороги. По предварительной версии полицейских, столкнулись грузовик и фургон "Газель".

Водитель "Газели" скончался от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили свидетелей. По факту ДТП ведется проверка. Пресс-служба областного ГУ МВД России проист участников дорожного движения проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге.

"Выезд на встречную полосу с нарушением ПДД всегда несет тяжкие последствия", — напоминают в областной полиции.

Гид потребителя

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