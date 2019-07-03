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В Тольятти назначен прокурор Центрального района и прокурор по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приказами Генерального прокурора РФ Юрия Чайки 26 июня на должность прокурора Центрального района города Тольятти назначен советник юстиции Рамис Сабирзянов, а пост тольяттинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона занял старший советник юстиции Дмитрий Леонов, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Рамис Сабирзянов Рамис родился в 1983 г. в Куйбышеве.

В 2006 г. окончил Самарский государственный университет и начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем прокуратуры района, старшим следователем межрайонного следственного отдела СУ СК, прокурором, старшим прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителем межрайонного прокурора.

С 2015 г. занимал должность заместителя прокурора Тольятти.

В 2016 г. награжден Знаком отличия "За верность закону" 3 степени.

Дмитрий Леонов родился в 1969 г. в Куйбышеве.

В 1994 г. окончил Самарский государственный университет. В органах прокуратуры начал службу в 1992 г., совмещая с учебой. В разное время работал помощником прокурора, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний, прокурором отдела по надзору за исполнением законов в следственных изоляторах (второго отдела) управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С 2014 г. занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области.

В 2011 г. награжден медалью прокуратуры Российской Федерации "290 лет прокуратуре России", в 2017 г. — знаком отличия "За верность закону" I степени.

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