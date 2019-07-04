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Футбол Спорт

"Крылья Советов" хотят сыграть в прощальном матче Александра Анюкова

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" хочет принять участие в прощальном матче Александра Анюкова, сообщает riafan.ru. Эту идею прокомментировал изданию гендиректор самаркого клуба Виталий Шашков.

"Контактов с "Зенитом" по этому вопросу не было. Анюков — уроженец Самарской области, начинал свой футбольный путь в "Крыльях Советов". Он прекрасный футболист, настоящий профессионал и замечательный человек", — рассказал Шашков.

Анюков начинал карьеру в "Крыльях", за которые сыграл 71 матч и стал бронзовым призером чемпионата России в 2004 году. В 2005 г. футболист перешел в "Зенит", за который выступал всю оставшуюся карьеру.

На его счету 404 матча в составе петербуржской команды, ппять золотых медалей чемпионата страны, четыре Кубка России и победа в Кубке УЕФА в 2008 году. Летом этого года футболист завершил карьеру и перешел на тренерскую работу.

В "Зените" заявили о желании провести прощальный матч для одной из своих легенд, однако пока не определились с датой и соперником.

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