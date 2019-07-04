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В Самаре задержали замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

По данным ФСБ, подозреваемого задержали с поличным при получении 500 тыс. руб. от местной жительницы.

"По имеющимся сведениям, эта сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города", — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.

Сейчас материалы переданы в региональное СУ СК для проверки и принятия процессуального решения.

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