Банк "Открытие" 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию

Новый слоган бренда "Открытие" — "Надежный банк нашего времени". Слоган имиджевой кампании — "Меняемся вместе с вами". Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
Рекламная кампания стартует 8 июля на федеральных телеканалах, радио и в диджитал-каналах. Лицом кредитной организации станет известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).
Банк "Открытие" будет позиционировать себя как "надежный банк непрерывных улучшений". Основной акцент в стратегии сделан на том, что "Открытие" постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.
Стартующая масштабная рекламная кампания — первая после официального завершения санации. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком. За полтора года банк перестроил все ключевые процессы, создал команду, обновил бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировал Бинбанк. Банк вышел в прибыль и начал выплачивать дивиденды. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moodyʼs повысили рейтинг надежности "Открытия", при этом последние — сразу на две ступени.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.