Банк "Открытие" 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию

Новый слоган бренда "Открытие" — "Надежный банк нашего времени". Слоган имиджевой кампании — "Меняемся вместе с вами". Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Рекламная кампания стартует 8 июля на федеральных телеканалах, радио и в диджитал-каналах. Лицом кредитной организации станет известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Банк "Открытие" будет позиционировать себя как "надежный банк непрерывных улучшений". Основной акцент в стратегии сделан на том, что "Открытие" постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Стартующая масштабная рекламная кампания — первая после официального завершения санации. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком. За полтора года банк перестроил все ключевые процессы, создал команду, обновил бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировал Бинбанк. Банк вышел в прибыль и начал выплачивать дивиденды. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moodyʼs повысили рейтинг надежности "Открытия", при этом последние — сразу на две ступени.