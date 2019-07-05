Картинг-трасса из парка Гагарина может переехать в Молодежный

В четверг, 4 июля, в парке Гагарина мэр Самары Елена Лапушкина провела совещание по вопросу переноса действующей картинг-трассы на новое место, с участием представителей МАУ "Парки Самары", сотрудников картинг-клуба и родителей детей, которые занимаются автоспортом, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередачи. По нормам безопасности ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.

В качестве нового места рассматриваются две площадки. Первая — это прежнее место картодрома, в парке Гагарина, на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии. Но сейчас там располагается парковка парка и к тому же близко располагаются жилые дома.

Второй вариант — парк Молодёжный. Там есть свободное пространство не только для переноса действующей трассы, но и для возможного расширения круга так, чтобы он соответствовал соревновательным нормативам, тогда в дальнейшем трасса сможет принять этап чемпионата России.

"Картинг нужно сохранить, но на нынешней территории невозможно и небезопасно. Мы изучим все варианты, куда лучше перенести площадку, сравним их и начнём работу по переносу, чтобы уже следующим летом любители картинга катались в новом, удобном и безопасном месте", — подвела итог встречи Елена Лапушкина.