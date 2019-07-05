Приговор по мошенничеству при берегоукреплении обжаловали из-за отсутствия подписи судьи

В четверг, 4 июля, в Самарский областной суд поступила кассационная жалоба адвоката Евгения Брижахина, защищающего интересы осужденного за мошенничество директора ООО "Строй Капитал" Дениса Зубкова.

Напомним, проживающий в Саранске Зубков в ноябре прошлого года Ленинским районным судом был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что мужчина при выполнении его фирмой работ по берегоукреплению Рождествено в сговоре с другими лицами использовал более низкий сорт камня, чем было предусмотрено проектом. "Строй Капитал" выступал субподрядчиком у ООО "С.И.Т.И.". Договор между компаниями был заключен в 2015 году. Заказчиком работы было областное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

Приговор устоял в апелляции, где был изменен лишь порядок зачета дней ареста в счет срока в колонии.

Также был удовлетворен гражданский иск о взыскании с Зубкова в пользу бюджета области в счет возмещения ущерба 112 млн рублей.

Основанием для обращения осужденного в кассационную инстанцию стало отсутствие подписи председательствовавшей судьи Ирины Даниловой на апелляционном определении.

По мнению адвоката, это является существенным нарушением и согласно ст. 387.17 УПК РФ влечет отмену решения суда второй инстанции, то есть приговор Зубкову лишится юридической силы, и осужденного должны будут выпустить на свободу, а дело направить на новое апелляционное рассмотрение.

Дело в том, что сегодня на приговоре Зубкову базируется и обвинение бывшей сотрудницы "Управления капитального строительства" Светлане Моравской и арбитражный иск к ООО "С.И.Т.И." о возврате полученных по госконтракту средств в размере более 112 млн руб., а также о взыскании пени и штрафа.

В ближайшее время защиту известят о принятии или возвращении жалобы без рассмотрения.