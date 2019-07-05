"Газпром" ставит новые рекорды

3 июля на площадке Тольяттинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов состоялась пресс-конференция руководителей самарских дочерних предприятий ПАО "Газпром". Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин и генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких рассказали об итогах работы региональных предприятий газовой промышленности, деятельность которых является важным слагаемым успеха всей группы компаний.

Год высоких результатов

"2018 год был для нас особым годом, — подчеркнул Владимир Субботин. — Мы достигли очень высоких результатов".

Он напомнил, что основные показатели деятельности ПАО "Газпром" были озвучены в конце июня главой компании Алексеем Миллером в рамках пресс-конференции, посвященной годовому Общему собранию акционеров. По итогам 2018 года выручка от продаж "Газпрома" достигла рекордных показателей за всю историю компании и составила 8,2 трлн руб. Прибыль относительно предыдущего года выросла в два раза, составив также рекордную величину — 1,456 трлн руб.

"Увеличение прибыли позволяет увеличить выплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также дивидендов по акциям, — подчеркнул Владимир Субботин. — По итогам года было принято решение выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16,61 руб. за акцию, что более, чем в два раза превышает выплаты предыдущего года. На это направлено 27% прибыли по МСФО. В дальнейшем группа компаний "Газпром" планирует постепенно довести этот показатель до 50%".

Объем дивидендов, полученных государством в этом году, составит 393 млрд руб. Это самая большая цифра за всю историю российского фондового рынка.

Исторического максимума достигла доля российского газа на европейском рынке, сегодня она составляет 36%. "Газпром" продолжает реализацию масштабных проектов "Северный поток-2", а также "Турецкий поток" (газ в этот газопровод будет поставляться через самарскую газотранспортную систему). Кстати, в основе работы по строительству трубопроводов на дне моря лежит опыт и компетенции самарских специалистов, которые в свое время проложили трубопровод по дну реки Волги — это был первый подобный опыт в истории газовой отрасли страны. Газовики нашей губернии были первопроходцами еще на заре ее развития. Первый магистральный газопровод нашей страны Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев, построенный в 1943 году, обеспечивал топливом оборонные предприятия запасной столицы.

Сегодня газотранспортная система "Газпрома" имеет протяженность 172 тыс. километров. Предприятие "Газпром трансгаз Самара" эксплуатирует магистральные газопроводы общей протяженностью около 4,5 тыс. км, полностью обеспечивая газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, а также республики Мордовия и Татарстан. Транспортируя около 15% объема добываемого в стране природного газа, предприятие "Газпром трансгаз Самара" борется за энергоэффективность, успешно реализует экологические и социальные проекты.

Самарские инициативы

Одним из важных направлений работы ПАО "Газпром" является программа газификации регионов. В Самарской области он один из самых высоких по стране — 99,3%, по России эта цифра — 68,8%. Поэтому основное внимание предприятия сосредоточено на реконструкции, ремонте и диагностике действующих газопроводов.

Как сообщил гендиректор "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких, в 2018 году инвестиции Газпрома в Самарскую область составили 152 млн рублей. На эти средства было реконструировано 24 км газопровода "Сосновский", который проходит через 6 сел Похвистневского района, а также подготовлена проектная документация на объекты следующего года.

"Производственная программа компании на 2018 год выполнена на 100%, — сообщил Виталий Коротких. — Мы провели все запланированные мероприятия по техперевооружению и капремонту. Диагностику и экспертизу промышленной безопасности прошли 113 км подземных газопроводов".

Чистота и безопасность

В структуру предприятия "Газпром трансгаз Самара" входит 16 филиалов, восемь из которых являются линейно-производственными, остальные — сервисные. В этом году традиционная пресс-конференция самарских "дочек" "Газпрома" проходила на площадке Тольяттинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, которое является филиалом предприятия. Филиал обслуживает три магистральных газопровода, обеспечивая газом город Тольятти и Ставропольский район, где большие потребности. В частности, "Тольяттиазот" — крупнейший промышленный потребитель газа в Самарской области — его ежегодная потребность составляет более 3,5 млрд кубометров газа. К 2020 году здесь планируется увеличить объемы производства, соответственно вырастут и объемы потребления газа, поэтому в настоящее время для предприятия строится дополнительный газопровод и узел редуцирования газа. В ходе экскурсии по территории Тольяттинского филиала, региональные журналисты смогли ознакомиться с технологическим процессом транспортировки природного газа, оценить комплекс мер, направленных на безопасную эксплуатацию оборудования и экологическую чистоту производства.

"Прошедший год в "Газпроме" был объявлен Годом экологии, — рассказал Владимир Субботин. — Этому вопросу мы традиционно уделяем первостепенное внимание. Так, на площадке Тольяттинского филиала для перекачки газа используются двигатели с низкоэмиссионной камерой сгорания. Это позволяет сводить к минимуму выбросы газа в атмосферу. Ежегодно мы экономим порядка 60 млн кубометров газа за счет его максимальной выработки".

Пилотный регион

Весной текущего года председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков провел на АВТОВАЗе совещание по развитию рынка газомоторного топлива. Этому направлению компания уделяет самое пристальное внимание. В настоящее время более половины всего автотранспортного парка "Газпрома" использует в качестве топлива экономичный и экологически чистый природный газ, а в "Газпром трансгаз Самара" на этот вид топлива переведено 68% автопарка. Как сообщил Владимир Субботин, за последние пять лет экономия "Газпрома", за счет сокращения потребления бензина и дизтоплива, составила более 4 млрд рублей. АВТОВАЗ два года назад выпустил автомобиль LADA Vesta CNG, который стал первой отечественной битопливной машиной, выпускающейся серийно. В этом году завод наладил производство LADA Largus CNG, который также работает на метане и бензине. Как отмечают на АВТОВАЗе, стимулом к дальнейшему развитию модельного ряда CNG должно стать развитие газозаправочной инфраструктуры. На сегодняшний день в Самарской области действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

"Наш регион вошел в число пилотных в части развития рынка газомоторного топлива, — отметил Владимир Субботин. — Совместно с областным Минпромторгом мы сформировали дорожную карту по строительству АГНКС. Сейчас ведется оформление земельных участков в Зеленовке, в Сергиевском районе, в Новокуйбышевске и Самаре".

"Газпром трансгаз Самара" активно разрабатывает и реализует социальные проекты, которые становятся заметными событиями для жителей региона. Так, в рамках проекта "Урок доброты", для детей села Савруха Похвистневского района было закуплено швейное оборудование и ткани, благодаря чему, школьники смогли своими руками произвести швейные изделия — крестильные наборы и постельные принадлежности, которые были переданы в местную церковь и дом престарелых. В Камышлинском районе ребятам купили сварочный аппарат, в результате школьники сделали мусорные урны для села Камышла.

"Мы помогаем детям приобретать навыки работы с теми или иными инструментами и делать первые шаги в благотворительности, — сказал Владимир Субботин. — На ежегодном конкурсе социальных проектов "Газпрома" наши "Уроки доброты" заняли первое место среди всех дочерних обществ, а их более двухсот".