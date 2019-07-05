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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Балтика" стала самым ценным FMCG-брендом в России

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Балтика" признана самым ценным российским брендом в сфере FMCG по версии консалтинговой компании в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance.

Она заняла 26-ю строчку общего рейтинга. Всего в списке 50 номинантов. Оценка консалтинговой компании соответствует отраслевым международным стандартам ISO 10668 и ISO 20671. В методике учитывались такие показатели как маркетинговые инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. По данным консалтинговой компании, за прошедший год повысилась рыночная стоимость бренда.

Его объемная доля на рынке России, по итогам первого квартала 2019 года, составляет около 9%. Это самый крупный бренд в портфеле компании, представленный в премиальном и среднеценовом сегментах, а также в безалкогольной категории.

Быстрыми темпами развивается категория безалкогольного пива, где "Балтика 0" является неоспоримым лидером, занимая около 50% сегмента. Этому способствуют в том числе новые запуски: в 1 квартале началась национальная дистрибуция сорта "Балтика 0 Грейпфрут". Продажи "Балтики 0" по итогам трех месяцев 2019 года увеличились на 12%. На развитие бренда влияет и широкая представленность продукции в крупных сетях и канале традиционной торговли. Она имеет максимальную дистрибуцию среди всех безалкогольных сортов по стране.

Алина Кржевацкая, директор по развитию бренда "Балтика" пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"Компания второй год подряд занимает достойное место в рейтинге наиболее ценных российских брендов по версии консалтинговой компании Brand Finance. Бренд стал лучшим в сфере FMCG, наряду с компаниями из таких отраслей экономики как ритейл, нефтегазовая и банковская. Подобное соседство подчеркивает силу бренда, эффективность наших инвестиций в его развитие, любовь потребителей и, конечно, высокое качество продукта".

На доверие бренду оказывает положительное влияние и оценка качества продукции, подтвержденная экспертным мнением жюри российских и международных конкурсов — сорта бренда удостоены более 320 престижных наград. Так, например, в прошлом году по результатам международного дегустационного конкурса Superior Taste Award "Балтике 0" присвоена Золотая звезда и звание "Хороший вкус".

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