Виталий Коротких: "Производственная программа выполнена на 100%"

В Самаре состоялась ежегодная пресс-конференция руководителей дочерних предприятий ПАО "Газпром". Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин и генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких сообщили об итогах деятельности ПАО "Газпром" и региональных предприятий газовой промышленности.

Как рассказал Владимир Субботин, по итогам 2018 года выручка от продаж ПАО "Газпром" достигла рекордных показателей за всю историю компании и составила 8,2 трлн руб. Прибыль относительно предыдущего года выросла в два раза, составив также рекордную цифру — 1,456 трлн руб.

"Рост прибыли позволяет увеличить выплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также дивидендов по акциям", — подчеркнул Владимир Субботин.

Сегодня газотранспортная система "Газпрома" имеет протяженность 172 тыс. километров. Предприятие "Газпром трансгаз Самара" эксплуатирует магистральные газопроводы общей протяженностью около 4,5 тыс. км, полностью обеспечивая газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, а также республики Мордовия и Татарстан.

Главная задача компании "Газпром газораспределение Самара" — безопасная, бесперебойная и безаварийная транспортировка газа конечным потребителям. В 2018 году объем транспортировки газа по сетям компании составил 1,477 млрд кубометров газа, и это 7% роста к уровню предыдущего года. Гендиректор предприятия Виталий Коротких, уточнил, что уровень газификации Самарской области составляет 99,3% — один из самых высоких показателей в стране, в среднем по России — 68,6%. Именно поэтому сегодня основное внимание предприятия сосредоточено на реконструкции, ремонте и диагностике действующих газопроводов.

"Производственная программа компании на 2018 год выполнена на 100%, — сообщил Виталий Коротких. — Мы реализовали все запланированные мероприятия по техперевооружению и капремонту. Диагностику и экспертизу промышленной безопасности прошли 113 км подземных газопроводов. Это позволяет нам работать без аварий и инцидентов".

Инвестиции "Газпрома" согласно Программе газификации Самарской области на 2018 год составили 152 млн рублей. Один из реализованных проектов газификации — реконструкция газопровода "Сосновский" протяженностью 24 км. Он является единственным источником газоснабжения для 3,5 тысяч жителей в шести селах Похвистневского района.

Кроме того, компания "Газпром газораспределение Самара" активно пропагандирует газовую безопасность среди потребителей, поскольку основной причиной несчастных случаев является незнание элементарных правил пользования газом в быту. И основная аудитория здесь — школьники.

К процессу пропаганды газовой безопасности подключили учителей ОБЖ и разработчиков учебных пособий. Главным двигателем идеи выступает гендиректор "Газпром газораспределение Самара".

"Мы первыми в стране ввели уроки безопасного использования природного газа в быту, изменили школьную программу в рамках уроков ОБЖ. В результате нашей работы меняются образовательные стандарты уроков на федеральном уровне, — подчеркивает Виталий Коротких. — Сейчас готовится новый учебник. Инициатива из Самары будет распространена на всю страну. Руководство "Газпром межрегиогаз" нас в этом активно поддерживает. Уверен, инициатива найдет поддержку и у руководства региона".