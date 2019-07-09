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Экология Общество

Куда утекают отходы нефтепродуктов?

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсуждали сложившуюся ситуацию с утилизацией отходов отработанных нефтепродуктов. По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александра Ларионова, ежегодно на территории региона образуется 3 200 тонн отработанных нефтепродуктов, и почти все они утилизируются не в Самарской области.

Вместе с тем 3 200 тонн — это далеко не все количество загрязненных отработанных нефтепродуктов, образующихся на территории области и подлежащих утилизации.

Только за 2019 год выявлен 231 не поставленный на учет производственный объект, в том числе котельные, работающие на отработанном масле, АЗС сливающие грязные нефтепродукты и пр.

Чаще всего загрязненные масла, накапливающиеся на СТО, стоянках, гаражах, АЗС и иных организациях, сливаются в неустановленных местах, либо сжигаются. И тот и другой метод несут за собой катастрофические последствия. Сжигание загрязненного масла и нефтепродуктов приводит к загрязнению атмосферы диоксинами и фуранами — супертоксикантами, имеющими свойства накапливаться в окружающей среде, слив в канализацию приводит к сбоям на очистных сооружениях и попаданию нефтепродуктов в водоемы.

По данным регионального управления Росприроднадзора по Самарской области, у 12 организаций есть лицензия на осуществление деятельности по переработке нефтесодержащих отходов, при этом фактически отработанные нефтепродукты не доезжают до лицензиатов.

Денис Волков, генеральный директор ГК "ЭкоВоз", заметил: "Еще в 2017 году наша компания приобрела оборудование и получила лицензию на утилизацию отработанных нефтепродуктов. Ежегодно мы готовы принимать и перерабатывать 1 600 тонн, при этом фактически на предприятие поступает не более 15 тонн в год".

В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров поручил актуализировать список предприятий, ведущих деятельность с образованием и использованием нефтеотходов. Особое внимание при этом уделить местам, где происходит замена автомасел: "Те, кто не сдает никакой отчетности, с большей вероятностью отработанные отходы сливают в городскую канализацию. Проведите работу по составлению реестра". А также отметил необходимость проведения переговоров с компаниями области, у которых есть лицензия и возможность утилизации подобных отходов.

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