Лесное хозяйство Самарской области на 100% обеспечено техникой по нацпроекту

Закупки лесопожарной техники, выполненные в 2024 г. в Самарской области по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", позволили довести нормативную обеспеченность лесопожарных служб региона до 100%.

Несмотря на полную техническую оснащенность по нацпроекту, обновление парка спецтехники лесопожарных служб региона продолжится и в последующие годы в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие".

"По решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2025 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета стартует новый нацпроект, рассчитанный на период до 2030 года. Уверен, это позволит нам решить многие задачи в сфере лесного хозяйства и сделать Самарскую область еще более комфортным для проживания, инвестиционно привлекательным регионом России", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Оснащение необходимой техникой проводилось с 2019 по 2024 годы. За этот период для лесопожарных формирований региона закупили 111 единиц пожарной техники, среди которых тракторы, автоцистерны, автомобили высокой проходимости разной грузоподъемности, пожарный катер, лесопатрульный комплекс, и более 1500 единиц пожарного оборудования — пожарных стволов и рукавов, огнетушителей, мотопомп и другого оборудования. Были использованы средства субвенций федерального бюджета — 287 млн руб. и областного бюджета — 7,3 млн рублей. Благодаря федеральным субвенциям также приобрели 35 единиц лесохозяйственного оборудования — лесопосадочные машины, плуги, культиваторы и другую технику.

Для предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории Самарской области функционирует 17 лесопожарных станций разных типов. В регионе круглосуточно работает диспетчерская служба, где ведется сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в губернии, а также координируются действия пожарных формирований. В мониторинге задействована единая система из 45 управляемых видеокамер, которые при обнаружении дыма или огня дают сигнал.

В 2024 г. в Самарской области на землях лесного фонда зарегистрировали и ликвидировали 34 пожара. 33 из них удалось потушить в первые сутки обнаружения, кроме самого крупного пожара в Рачейском лесничестве, когда от огня пострадало более 400 га леса. Тушение огня вели с 28 сентября в сложных погодных условиях, остановить активное горение удалось с привлечением авиации 2 октября. Общий ущерб от лесных пожаров в Самарской области в 2024 г. составил более 35 млн рублей, прямые затраты на тушение лесных пожаров составили более 9,5 млн рублей.

В 2025 г. планируется кратное увеличение работы по противопожарной пропаганде и количества мобильных групп усиленного патрулирования, продолжится оснащение лесопожарных служб региона, в том числе квадрокоптерами, а также увеличение сети видеонаблюдения с 45 камер до 55 для мониторинга ситуации в лесном фонде.

Лесопожарные формирования подведомственного министерству учреждения "Самаралес" участвуют в тушении пожаров и на землях особо охраняемых природных территорий, и городских лесов, где есть пересечение с землями гослесфонда. В 2024 г. подразделения выезжали на тушение сопредельных к лесному фонду территорий на общей площади 414 га, привлекали более 100 единиц техники. Тушение сопредельных к лесу участков необходимо, чтобы не допустить перехода огня на земли лесного фонда.