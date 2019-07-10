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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Речное месторождение отмечает юбилей

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорский район богат нефтью. В 1992 году в поселке Алексеевский было открыто Речное месторождение АО "Самаранефтегаз". А в 1994 году оно было введено в промышленную разработку. Началась история Речного месторождения со скважины № 90, которая работает и по сей день. Всего за 25 лет на Речном месторождении было пробурено 5 скважин, в ближайшее время планируется бурение новых.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Речное месторождение обслуживает бригада №5 ЦДНГ № 9 из 10 операторов. Один из самых опытных ее сотрудников — Олег Згонников — пришел в нефтяную промышленность в 1992 году, и почти 20 лет работает в ЦДНГ №9. "Основная задача оператора по добыче — это проверка действующего фонда скважин. Она включает в себя проверку работы скважин, осмотр и проверку наземного оборудования, передачу данных параметров скважин. От меня требуется, чтобы скважины работали в тех параметрах, которые заданы", — рассказывает Олег Владимирович.

Речное месторождение, как и многие другие, имеет свои особенности. По их параметрам операторы сразу понимают, что происходит на скважинах и принимают решения для дальнейших действий. Заместитель начальника ЦДНГ №9 Андрей Кудрин рассказал, что за 25 лет сотрудники выучили наизусть все "повадки" Речного месторождения. "С недавнего времени скважины снабдили системой "Телескоп плюс" для контроля и управления технологическими объектами и процессам, которая во многом помогает деятельности операторов. Телемеханизация фонда скважин облегчает работу по их эксплуатации", — говорит Андрей Александрович.

За 25 лет тонны добытой здесь нефти стали вкладом в общее развитие региона. Несмотря на то что степень выработанности месторождения достаточно высока, в будущее на Речном месторождении смотрят смело, и с полной уверенностью можно говорить, что юбилей этого года для месторождения — далеко не последний.

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