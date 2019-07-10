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ДТП Происшествия

На пр. Масленникова в Самаре под колесами легковушки пострадали дети

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 10 июня на пр. Масленникова в Самаре, в районе переходного перехода у перекрестка с ул. Гая, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля сбил двух детей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Очевидцы последствий случившегося рассказали, что авария произошла на полосе движения по направлению "из города".

На месте происшествия находятся автомобили ДПС и врачей "скорой помощи", из-за чего движение транспорта на пр. Масленникова затруднено.

Точных данных о пострадавших детях пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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