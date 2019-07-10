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ДТП Происшествия

ДТП с Mitsubishi Pajero спровоцировало затор на Южном шоссе

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, на пересечении улиц Авроры и Промышленности в Самаре произошло ДТП с участием Mitsubishi Pajero и иномарки в кузове седан. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По словам свидетеля, столкнувшиеся машины создали серьезные сложности для проезда транспорта. Из-за ДТП на Южном шоссе от ТЦ "Амбар" по направлению "в город" скопилась пробка, которая переходила на ул. Авроры и продолжалась до места аварии.

По наблюдению очевидца, на ул. Авроры тоже было серьезно осложнено движение из-за аварий в районах пересечений с Ясским переулком и ул. Партизанской. Затор на ул. Авроры по направлению "из города" начинался почти от ул. Гагарина.

Данных о пострадавших нет.

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