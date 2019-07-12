С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с ФК "Крылья Советов" запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте РФС.

Напомним, обеспечительные меры в отношении клуба были применены из-за долгов перед полузащитниками Данилом Кленкиным и Азером Алиевым, с которыми "Крылья" расстались еще в августе прошлого года.

Палата РФС по разрешению споров обязала клуб выплатить игрокам компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты задолженностей.

В четверг, 11 июля, запрет сняли в связи с исполнением ЗАО "ПФК "Крылья Советов" решения Палаты по разрешению споров.