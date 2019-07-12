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Общество

Картинг-трасса в парке Гагарина доработает до конца сезона

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трасса для картинга в парке Гагарина доработает до конца сезона, сообщает МАУ "Парки Самары".

"По завершении, контрагент обязан привести площадку в первоначальный вид, если клуб будет перемещен", — уточнили в организации.

Напомним, в настоящее время трасса располагается под высоковольтной линией электропередач. По нормам безопасности, ни детские, ни спортивные площадки в этом месте располагаться не должны.

В качестве нового места рассматриваются две площадки. Первая — это прежнее место картодрома в парке Гагарина на пересечении улиц Стара-Загора и Советской Армии. Но сейчас там парковка парка и к тому же близко располагаются жилые дома.

Второй вариант — парк "Молодежный". Там есть свободное пространство не только для переноса действующей трассы, но и для возможного расширения круга так, чтобы он соответствовал соревновательным нормативам, тогда в дальнейшем трасса сможет принять этап чемпионата России.

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