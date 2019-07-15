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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП на ул. Антонова-Овсеенко, в котором пострадали четверо детей

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего водителя автомобиля Lada Granta, ехавшего в 17:10 по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ивана Булкина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на регулируемом перекрестке ул. Антонова-Овсеенко и ул. Карбышева на разрешающий сигнал светофора он не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Kia Rio под управлением 37-летнего водителя и столкнулся с ним. После удара автомобиль Lada Granta отбросило на пешеходные ограждения расположенные слева.

В результате ДТП телесные повреждения получили несовершеннолетние пассажиры автомобиля Lada Granta: восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка, находившиеся в машине без детских удерживающих устройств. Мальчик после оказания помощи был отпущен домой, а девочка госпитализирована в нейрохирургическое отделение.

Также пострадали три пассажира автомобиля Kia Rio: четырехлетний мальчик, находившийся в детском удерживающем устройстве, 11-летняя девочка, пристегнутая ремнем безопасности и 42-летняя женщина. После оказания медпомощи они были отпущены домой. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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