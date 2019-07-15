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На место зампреда 11-го апелляционного суда претендуют трое

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит трех кандидатов на должность заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда.

Напомним, в августе истекает второй срок полномочий действующего зампредседателя суда Виктора Апаркина. На его место и объявлен конкурс.

На это кресло претендуют судьи 11-й апелляции Павел Бажан, Олег Лихоманенко и судья Арбитражного суда Поволжского округа (Казань) Виталий Петрушкин. Отметим, что председатель суда в Самаре Наиля Сафаева тоже ранее работала в Казани зампредом Арбитражного суда Татарстана.

ВККС также рассмотрит заявление Владимира Данилова о прекращении его полномочий судьи, председателя Приволжского окружного военного суда (Самара) с 8 мая 2019 года. Сейчас его полномочия временно исполняет зампредседателя Вадим Ментов.

Владимир Данилов возглавил Приволжский военный суд в 2013 году. Ранее работал в должности заместителя председателя Западно-Сибирского окружного военного суда. 19 июня указом президента был назначен председателем Северного флотского военного суда.

Кроме того, как следует из повестки ВККС, Сергей Шкуров, чьи полномочия зампредседателя областного суда истекают в октябре, намерен сохранить пост.

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