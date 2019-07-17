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В Волгу выпустили 56 тыс. мальков стерляди, выращенной монахами

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волга пополнилась рыбой — в воду в районе села Винновка в Ставропольском районе выпустили 56 тыс. мальков стерляди. В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Фото: twitter.com/samregion_press

Мальков выращивают в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Разведением стерляди здесь занимаются с 2014 года по благословению владыки Сергия, за это время монахи выпустили в Волгу более 1,2 млн 200 тысяч особей.

Рыбоводное хозяйство монастыря выпускает от 100 до 280 тыс. мальков ежегодно. Молодь выращивают из икры, закупленной в Астраханской области. А со следующего года потомство будет приносить собственное маточное стадо. Монахи рассчитывают на то, что одна стерлядь сможет давать потомство до 6 раз.

"Около недели икра инкубируется в специальном аппарате, после чего мальки появляются на свет. Какое-то время они живут на собственном жире, а потом переходят на специальное питание, — рассказал один из специалистов хозяйства, монах Лука. — В этот период много особей гибнет из-за того, что не сформировался желудочно-кишечный тракт. ".

В хозяйстве планируют наладить собственное производство стерляди — для этого три года назад монастырь закупил маточное стадо. "В больших масштабах производство начнется через год", — поясняет монах Лука.

"После того, как в регионе был построен каскад ГЭС, запасы осетровых резко снизились. В частности, стерлядь была занесена в Красную книгу Самарской области. Сегодня наша главная цель — восстановить ее популяцию, — рассказала заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского территориального ТУ Росрыболовства Галина Сидорова.

В регионе функционирует два крупных рыбоводных завода, а также ряд средних и мелких хозяйств. В общей сложности в водоемы выпускается до 1,5 млн мальков в год.

Дмитрий Азаров подчеркнул эффективность и высокую значимость проводимой работы. "Бережное отношение к биологическим ресурсам и жесткий контроль за отловом краснокнижных особей создают условия для восстановления популяции стерляди в Волге, — отметил губернатор. —  Работа будет продолжена стараниями разных людей — профессионалов и доброхотов, и, конечно, молитвами братии Свято-Богородичного монастыря, где существует это хозяйство".

Улучшение экологической ситуации в акватории Волги — одна из ключевых задач в работе областного правительства. "Сегодня наш регион принимает активное участие в национальном проекте "Экология". Только по программе оздоровления Волги планируется возвести 39 очистных сооружений, — рассказал Дмитрий Азаров. — Нам помогают и крупные промышленные предприятия — они создают условия для очистки водяных стоков и сбросов атмосферного воздуха. Эта комплексная работа способствует улучшению экологической ситуации Волжского бассейна и региона в целом".

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