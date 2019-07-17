Гособвинение запросило четыре года для экс-депутата тольяттинской гордумы Довгомели

В суде Ленинского района Самары состоялись прения по уголовному делу бывшего депутата городской думы Тольятти Александра Довгомели. Его обвиняют в трех эпизодах мошенничества. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

На прениях представитель гособвинения просил и назначить экс-депутату четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, Александра Довгомелю обвиняют в трех эпизодах мошенничества, каждый из которых квалифицирован по ч. 3 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, одно из преступлений он совершил весной-летом 2012 года. Правоохранители считают, что, являясь президентом РОО "Федерация парусного спорта Самарской области", он получил от регионального минспорта субсидию 268 тыс. руб. для проведения в Тольятти чемпионата среди крейсерских яхт.

Одним из пунктов сметы значилась аренда яхт-клуба "Дружба" за 56 тыс. рублей. При этом Довгомеля якобы знал, что договор аренды не заключался.

В итоге следствие посчитало, что бывший депутат совершил мошенничество и нанес областному министерству спорта ущерб 56 тыс. рублей. Кроме того, в уголовном деле Довгомели значатся еще два эпизода.

14 мая 2018 г. это уголовное дело поступило в суд Центрального района Тольятти, но 4 июня его оттуда направили по подсудности в суд Промышленного района Самары. После предварительных слушаний 7 сентября дело опять передали по подсудности, но теперь уже в суд Ленинского района Самары. Дело передали для рассмотрения судье Ирине Кузнецовой. После предварительных слушаний начался процесс, который сейчас находится в завершающей стадии.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, сам Довгомеля вину не признает, ущерб не возместил и просит его оправдать.

После прений суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.