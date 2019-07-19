По делу экс-начальника УГРО Центрального района Тольятти месяц не могут провести судебные прения

В четверг, 18 июля, в Автозаводском районном суде Тольятти на очередном заседании по делу экс-начальника уголовного розыска ОП №24 (Центральный район) Владимира Шапшова вновь отложены судебные прения, которые должны были состояться еще в середине июня.

Напомним, сотрудников тольяттинской полиции обвиняют в получении взятки за невозбуждение уголовного дела за незаконный сбыт запрещенных анаболиков. Майор Шапшов своей вины не признал и настаивает на том, что его оговорили бывшие подчиненные с целью облегчения своей участи в рамках уголовного преследования за получение взятки.

Об отложении просила государственный обвинитель - ей якобы нужно ознакомится с протоколами заседаний, на которых она не присутствовала. По мнению адвоката Василия Гурко, это ходатайство явно выглядит надуманным, так как, по заведенному порядку, протоколы изготавливаются после вынесения приговора, о чем прокурор наверняка осведомлена.

"По всей видимости, такая затянувшаяся неготовность обвинения выступить в прениях связана с ее ослабившейся позицией в доказанности вменяемых подсудимым преступлений", - считает он.

Дело в том, что ни один из допрошенных свидетелей не дал показаний, уличающих Шапшова в получении взятки.

Прения сторон перенесены на 29 июля.