В регионе изменилась система сбора и утилизации ТКО

С 2019 года Самарская область участвует в реализации федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Главная задача и цель — оптимизировать систему сбора, вывоза, сортировки и переработки ТКО. Для этого необходимо построить и реконструировать десятки объектов, введя их в промышленную эксплуатацию до 2024 года. Это позволит увеличить долю ТКО, направляемых на обработку и утилизацию в общем объеме образованных отходов, что, в свою очередь, должно благоприятно сказаться на состоянии окружающей среды и качества нашей с вами жизни.

В Самарской области во исполнение Закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" разработана территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО. В рамках этого проекта на территории региона должны появиться три экотехнопарка, 12 мусоросортировочных комплексов и одна мусороперегрузочная станция с сортировкой (в селе Рождествено).

Сроки ввода в эксплуатацию экотехнопарков:

В Тольятти: 2021 год

В Красноярском районе: 2021 год

В Волжском районе:

— мусоросортировочный комплекс — 2022 год

— полигон вместимостью 6,1 млн тонн — 2028 год

В настоящее время за счет инвестора вблизи Новокуйбышевска построена сортировочная станция мощностью до 100 тыс. т мусора в год. Данный объект планируется к вводу в эксплуатацию уже в текущем году. Также на ближайшие месяцы запланировано введение в эксплуатацию аналогичной по мощности сортировочной станции на полигоне ТБО "Преображенка" (Волжский район).

Ежегодно в Российской Федерации образуется более семи миллиардов тонн бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. Объем образования ТКО в населенных пунктах составляет 150 млн куб. м (30 млн т) в год.

"На данный момент в Самарской области полигон "Водино" — самый крупный полигон, сюда свозится до 80% отходов со всей Самары, — говорит Михаил Черенков, генеральный директор ЗАО "Экология Сервис". — Есть 27 единиц спецтехники, планируем в ближайшее время закупить еще несколько бульдозеров и грузовых автомобилей. Ведь с тех пор как контроль за обращением ТКО усилился, объем поступающих к нам отходов вырос. Только за первый квартал этот рост составил 48,3% — 81 тыс. т против 45 тыс. т в 2018 году".

На полигоне в ближайшее время за счет средств инвестора должна на полную мощность заработать мусоросортировочная станция. Сейчас здесь ждут окончательного утверждения тарифа, после чего предприятие сможет разделять привозимый сюда мусор на различные группы опасности, что, в свою очередь, дополнительно снизит нагрузку на окружающую среду.

"В числе задач новой комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами — сделать отрасль прозрачной, а цепочку движения мусора: от контейнерной площадки до полигона, понятной для каждого жителя региона. А создание современной инфраструктуры — мусоросортировочных станций, экотехнопарков и предприятий по переработке вторсырья поможет радикально сократить объемы захоронения мусора", — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков.

"По сравнению с прошлым годом мусора, который вывозится на полигоны, стало значительно больше. Региональный оператор разработал четкую систему учета талонов, без которых водитель не может отчитаться за вывоз ТКО. Кроме того, перевозчики не могут получить оплату без предоставления всех документов и актов о выполненных работах", — сообщил исполнительный директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Вячеслав Дормидонтов.

"Машины приезжают с половины девятого и заканчивают в семь вечера. Бывает, что контейнерная площадка максимально завалена бытовым мусором, мы оперативно отправляем заявку в Твиттер региональному оператору или перевозчику, обеспечивающему вывоз ТКО, и обычно уже через пару часов проблема решается, после чего нам приходит фотография с чистой площадкой", — рассказала управляющая микрорайоном 7-й квартал Красноглинского района Елена Харитонова.