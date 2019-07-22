Коллегия облсуда не увидела нарушений в изменении решения присяжных

В свободном доступе появилось апелляционное определение уголовной коллегии областного суда по делу Елизаветы Кенешовой, которая вопреки оправдательному вердикту присяжных получила восемь лет лишения свободы за покушение на сбыт крупной партии мефедрона.

Напомним, в сентябре 2017 г. при получении посылки из Петербурга оперативники УФСБ задержали 20-летнюю самарскую студентку Кенешову и 24-летнего студента-медика Ильшата Нагиева. В посылке оказалась более 600 г синтетического наркотика. У обоих по месту жительства провели обыски. У Нагиева в холодильнике нашли еще более 120 г наркотика, уже расфасованного для закладок. И хотя у Кенешовой абсолютно ничего подозрительного не обнаружили, тем не менее ее трое суток продержали в УФСБ.

Так как Нагиев против нее не свидетельствовал, заявив, что студентка не знала о содержимом посылки, девушку отпустили, оставив в статусе свидетеля.

В апреле 2018 г. задержанная подельница Нагиева, организовавшая ту высылку партии мефедрона, также не дала против девушки показаний. Но спустя месяц Мамедова заключила соглашение со следствием и, чтобы облегчить свое положение, заявила, что Кенешова также работала в их группе. На следующий день и Нагиев изменил свои показания, подтвердив слова Мамедовой.

В результате Лиза оказалась на скамье подсудимых вместе с Нагиевым, но в декабре 2018 г. присяжные единогласно ее оправдали. Однако председательствующий не огласил вердикт и распустил коллегию. Новая собранная им коллегия вновь тремя голосами "виновна" против трех "не виновна" вынесла оправдательный вердикт.

На сей раз судья несколько раз отправлял заседателей исправлять якобы противоречия, имеющиеся в вердикте. И в конце концов, одна заседательница изменила свое мнение, и после переголосования Кенешова оказалась признанной виновной "со счетом 4:2".

Адвокат Сергей Анищенко обжаловал приговор на том основании, что был грубо нарушен процессуальный закон, когда присяжным не дали огласить первый вердикт.

Апелляционная коллегия в составе судей Геннадия Минина, Татьяны Святец под председательством Елены Жуковой посчитала, что в этом случае никакого нарушения не было, и в удовлетворении жалобы отказала.

Отказ мотивирован так: "В 19 часов председательствующий вернулся в зал судебного заседания, куда были приглашены присяжные заседатели, пояснил, что в ответах на некоторые вопросы имеются логические противоречия, в связи с чем имеется необходимость возвращения их в совещательную комнату, и с учетом рабочего времени объявил перерыв до 12 часов 14.12.2018, разъяснив, что вопросный лист в присутствии старшины будет помещен в сейф, который будет опечатан.

Нарушений требований ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 341 УПК РФ председательствующим не допущено.

… В соответствии со ст. 345 УПК РФ председательствующий возвращает вопросный лист старшине присяжных заседателей для провозглашения лишь при отсутствии замечаний. При таких обстоятельствах вердикт нельзя считать принятым".

Последние слова "вердикт нельзя считать принятым" звучат спорно, так как именно ст. 345 УПК РФ обязывает председательствующего безусловно принять оправдательный вердикт. А ст. 346 УПК " Действия председательствующего после провозглашения вердикта" однозначно обязывает его исполнить оправдательный вердикт и немедленно освободить подсудимого из-под стражи.

Защита готовится обжаловать апелляционное определение.

"Во-первых, никаких противоречий насчет Кенешевой в обоих вердиктах присяжных не было, — заявил адвокат Анищенко. — Во-вторых, процессуальным законом переголосование не предусмотрено".