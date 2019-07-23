За месяц в печи аэропорта Курумоч сожгли почти 500 кг фруктов с вредителями

Управлением Россельхознадзора по Самарской области за прошедший месяц в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту "Курумоч" выявлено 11 случаев попытки ввоза на территорию России фруктов, зараженных карантинными вредными организмами, сообщает пресс-служба ведомства.

"В четырех случаях, в алыче, ввозимой гражданами из Азербайджана, Таджикистана и Грузии, были обнаружены личинки восточной плодожорки. В шести случаях — в яблоках и персиках, ввозимых гражданами из Таджикистана, была выявлена калифорнийская щитовка. Также в специях, ввозимых из Республики Таджикистан, специалисты обнаружили семена растений рода повилика", — уточняют в Россельхознадзоре.

Всего за месяц специалистами Управления было изъято 492 кг плодоовощной продукции, ввозимой в ручной клади и багаже пассажиров следующих из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Грузии. Вся зараженная продукция уничтожена путем сжигания в печи аэропорта "Курумоч".