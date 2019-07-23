16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За месяц в печи аэропорта Курумоч сожгли почти 500 кг фруктов с вредителями Раком болен каждый 34 житель Самарской области Тупиковый участок ул. Аксаковская сделают проездным В Волгаре военные УАЗы с пулеметами объезжали пробку по тротуару В Новокуйбышевске построят детский технопарк "Кванториум"

Общество

За месяц в печи аэропорта Курумоч сожгли почти 500 кг фруктов с вредителями

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

Управлением Россельхознадзора по Самарской области за прошедший месяц в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту "Курумоч" выявлено 11 случаев попытки ввоза на территорию России фруктов, зараженных карантинными вредными организмами, сообщает пресс-служба ведомства.

"В четырех случаях, в алыче, ввозимой гражданами из Азербайджана, Таджикистана и Грузии, были обнаружены личинки восточной плодожорки. В шести случаях — в яблоках и персиках, ввозимых гражданами из Таджикистана, была выявлена калифорнийская щитовка. Также в специях, ввозимых из Республики Таджикистан, специалисты обнаружили семена растений рода повилика", — уточняют в Россельхознадзоре.

Всего за месяц специалистами Управления было изъято 492 кг плодоовощной продукции, ввозимой в ручной клади и багаже пассажиров следующих из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Грузии. Вся зараженная продукция уничтожена путем сжигания в печи аэропорта "Курумоч".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4