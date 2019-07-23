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Газовая отрасль ТЭК

Компания "Газпром газораспределение Самара" направила абонентам свыше 700 уведомлений о приостановке газоснабжения

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За I полугодие 2019 года специалисты ООО "Газпром газораспределение Самара" направили в адрес жителей Жигулевска и Ставропольского района Самарской области более 700 уведомлений о грядущей приостановке газоснабжения. Потребители газа не выполнили требование законодательства о заключении договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) со специализированной организацией.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

За прошедшие полгода для заключения нового договора на техническое обслуживание газопотребляющего оборудования из 700 нарушителей в компанию обратилось 190 абонентов. С остальными потребителями газовая компания активно ведет информационно-разъяснительную работу о безопасной эксплуатации газового оборудования и необходимости заключения договора на его обслуживание, а также проводит ежемесячные рейды по отключению недобросовестных собственников от газоснабжения.

Согласно графику проведения рейдовых мероприятий за июль текущего года специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" отключили газ в 20 домовладениях, расположенных на территории Ставропольского района и городского округа Жигулевск. Следует отметить, что газоснабжение отключенных абонентов будет возобновлено только после заключения соответствующего договора техобслуживания газового оборудования со специализированной организацией, а также оплаты расходов газовой компании на приостановление и возобновление подачи газа.

"Заключать договор на техническое обслуживание ВДГО — это прямая обязанность потребителей. В первую очередь, это безопасность для самих граждан, их близких и соседей. Круглый год мы проводим большую превентивную работу: звоним, пишем, убеждаем заключить договор на ТО, выдаем предписания об устранении выявленных нарушений, но если это не помогает — вынуждены прекращать поставку газа", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

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