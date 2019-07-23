16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главным лесничим Тольятти назначен Андрей Крючков Новых глав Куйбышевского и Промышленного районов выберут в августе Владимир Чернышков покинул должность главы Промышленного района Елена Лапушкина обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой проверить законность повышения цен в самарских маршрутках Российско-Словенское сотрудничество расширяется

Муниципалитеты Власть и политика

Главным лесничим Тольятти назначен Андрей Крючков

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати

По предоставлению главы Тольятти Сергея Анташева директором МКУ "Тольяттинское лесничество" назначен Андрей Крючков, сообщает пресс-служба городской администрации.

В последнее время Андрей Крючков возглавлял общественную организацию тольяттинское отделение Социально-экологического союза, а до этого являлся главным консультантом по тольяттинскому лесничеству министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Впереди у Крючкова огромный пласт работы: становление тольяттинского лесничества, подготовка нормативных документов, касающихся организации лесничества, в будущем оформление городских лесов в муниципальную собственность, написание нового лесохозяйственного регламента.

В мэрии отмечают, что вновь отправили документы в налоговую инспекцию для регистрации МКУ "Тольяттинское лесничество". По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Игоря Ладыки, в конце этой недели — начале следующей лесничество уже может быть зарегистрировано. Ранее зарегистрировать МКУ не удавалось из-за отсутствия сведений о человеке, который возглавит организацию.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4