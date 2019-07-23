Главным лесничим Тольятти назначен Андрей Крючков

По предоставлению главы Тольятти Сергея Анташева директором МКУ "Тольяттинское лесничество" назначен Андрей Крючков, сообщает пресс-служба городской администрации.

В последнее время Андрей Крючков возглавлял общественную организацию тольяттинское отделение Социально-экологического союза, а до этого являлся главным консультантом по тольяттинскому лесничеству министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Впереди у Крючкова огромный пласт работы: становление тольяттинского лесничества, подготовка нормативных документов, касающихся организации лесничества, в будущем оформление городских лесов в муниципальную собственность, написание нового лесохозяйственного регламента.

В мэрии отмечают, что вновь отправили документы в налоговую инспекцию для регистрации МКУ "Тольяттинское лесничество". По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Игоря Ладыки, в конце этой недели — начале следующей лесничество уже может быть зарегистрировано. Ранее зарегистрировать МКУ не удавалось из-за отсутствия сведений о человеке, который возглавит организацию.