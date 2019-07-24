Банкротство "Алева" могло быть преднаменренным

Арбитражный управляющий производителя молочной продукции АО "Алев" Вадим Губерский сообщил о признаках преднамеренного банкротства компании, пишет "КоммерсантЪ".

Выяснить, какие признаки преднамеренного банкротства обнаружились в компании, изданию не удалось — телефон Вадима Губерского на звонки не отвечал. Как поясняют юристы, признаками преднамеренного банкротства могут быть действия руководства по выводу активов и искусственному созданию состояния неплатежеспособности.

"То есть в затруднительной ситуации менеджмент и бенефициары вместо спасения предприятия окончательно его хоронят, перед этим выводя активы, чтобы кредиторам ничего не досталось", — говорит партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. Как он добавляет, последствиями обнаружения признаков преднамеренного банкротства является попытка управляющего возложить субсидиарную ответственность по долгам банкрота на менеджмент и бенефициаров, причастных к выводу активов. "Кроме того, ответственные лица могут быть привлечены в случае возбуждения уголовного дела к ответственности по ст. 196 УК РФ, предполагающей в качестве меры наказания до шести лет лишения свободы", — отмечает юрист.

Напомним, в феврале этого года головную организацию ГК "Алев" признали банкротом и открыли конкурсное производство. Основным кредитором стал Россельхозбанк с суммой требования более 500 млн рублей. Также в реестр кредиторов пытается войти ООО "Молочные продукты "Русагро". Как заявили в суде представители компании, "Алев" задолжал ей более 882 млн рублей. Рассмотрение заявления кредитора отложено. Организация зарегистрирована в с. Кошки Кошкинского района Самарской области в августе прошлого года. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", собственниками общества являются ООО "Группа компаний "Русагро" (89,68%) и Илья Наумов (11,33%).

В апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Официально в кредитной организации ситуацию не комментируют, но, по словам источника в банке, дело возбуждено в УМВД по Ульяновской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Претензии "Альфа-Банка" к АО "Алев", зарегистрированному в c. Кошки, связаны с тем, что заемщик направил кредитные средства в 169 млн руб. на цели, не предусмотренные соглашением.