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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-под земли забили два фонтана воды

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 июля, в Самаре в результате коммунальных аварий из-под земли забили два огромных фонтана воды, сообщают очевидцы.

Один из инцидентов произошел на пересечении улиц А. Толстого и Л. Толстого. Высота столба воды

скрин с видео автор Марьин Алексей (Facebook)

достигла величины шестиэтажного дома. ЧП произошло в 11:50 недалеко от строительной площадки.

По мнению источника издания, коммунальная авария произошла именно из-за ведущихся строительных работ. На площадке возводят здание.

Второй случай произошел в зоне проведения гидравлических испытаний — пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. Вырывающаяся из-под земли мощная струя воды сорвала крышку люка и заливает дорогу и стоящее рядом здание.

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