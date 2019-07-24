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Экономика и бизнес

Заявку на конкурс компаний "Достояние губернии-2019" можно подать до 1 августа

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подходит к концу этап приема заявок на участие в ежегодном конкурсе компаний "Достояние губернии". У компаний Самарской области еще есть время заявить о себе. Прием заявок на конкурс "Достояние губернии" продлится до 1 августа 2019 года.

На протяжении последних месяцев региональные предприятия довольно активно стремились вступить в борьбу за почетный статус и право размещать на своей продукции областной знак качества. В общей сложности, на данный момент уже поступило более 130 заявок от компаний.

Конкурс "Достояние губернии" организован Общественной палатой региона и телерадиокомпанией "Губерния" при поддержке областного правительства. Целью его проведения является выведение товаров местных производителей на национальный рынок, а также повышение привлекательности региона и привлечение новых инвестиций.

Важность мероприятия отмечалась губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым: "Конкурс успел стать заметным явлением в экономической и социальной сферах региона. Участвовать в нем престижно, а побеждать — почетно. Каждый участник "Достояния губернии" — уже победитель, поскольку все компании успешны в своей сфере. Каждое предприятие своим трудом укрепляет губернию, делает ее более благополучной и устремленной в будущее".

В 2019 году областной конкурс компаний проводится в третий раз. Победители будут определены в семи номинациях: "Промышленность", "Агропромышленный комплекс", "Бренд региона", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Здоровье и красота", "Торговая марка "Товары народного потребления" и "Гостеприимная губерния". Каждый участник одновременно может подать заявку в 3-х из них. При этом компании должны успешно работать на территории Самарской области не менее трех лет.

Стремление региональных предприятий носить звание "Достояния губернии" отметил руководитель министерства промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов: "Заявка на участие говорит о том, что компания открыта к изменениям, которые необходимо пройти, чтобы стать победителем — если не в этом, то в следующем году. О том, что компания не боится конкуренции и готова заявить о себе, в том числе и на российском уровне".

Лидерами по количеству заявок в третьем областном конкурсе стали уже традиционно номинации "Бренд региона", а также "Предпринимательство. Малый и средний бизнес".

С этого момента начнет свою работу экспертное жюри. В его состав вошли глава Минпромторга Самарской области Михаил Жданов, руководитель Общественной палаты региона Виктор Сойфер, его заместитель Павел Покровский, руководитель Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев, директор телерадиокомпании "Губерния" Юрий Проничев, а также представители Администрации Губернатора Самарской области.

Участие в конкурсе "Достояние губернии" — бесплатное. Заявка оформляется в письменном виде в утвержденной форме, размещенной на сайтах www.guberniatv.ru и www.op63.ru.

Генеральный партнер конкурса — ПАО "Тольяттиазот", партнер конкурса — АО КБ "Ситибанк".

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