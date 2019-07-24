В Похвистневе хулиган сжег первую попавшуюся машину

В Похвистневском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У 30-летней жительницы Похвистнева подожгли машину. Ущерб составил 900 тыс. рублей. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение имущества").

По подозрению в поджоге задержали неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Он признался, что совершил преступление из хулиганских побуждений. Мужчина рассказал, что слил бензин из своего мопеда, облил первую попавшуюся машину, поджег ее и скрылся. Подозреваемый арестован.