"Крылья Советов" подписали нападающего Дмитрия Молчанова

"Крылья Советов" подписали 18-летнего нападающего юношеской сборной России и "Чертаново" Дмитрия Молчанова, сообщает matchtv.ru со ссылкой на директора столичного клуба Николая Ларина.

"Мы получили небольшие деньги, но это не главное. Главное — чтобы парень играл в Самаре, пусть даже пока за дубль. Ему нужна игровая практика", — сказал Ларин.

В минувшем первенстве ФНЛ Молчанов провел 12 матчей, забив один мяч. Также на его счету 18 игр и два гола за вторую команду столичного клуба в ПФЛ.

Напомним, что прошлой зимой самарцы приобрели у "Чертаново" полузащитника Антона Зиньковского.