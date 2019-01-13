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Футбол Спорт

Антон Зиньковский подписал контракт с "Крыльями Советов"

МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 января, в Москве нападающий Антон Зиньковский подписал трехлетний контракт с самарским футбольным клубом.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

22-летний нападающий — воспитанник академии "Чертаново". В прошлом сезоне Антон в составе "Чертаново" с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром первенства ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне первенства ФНЛ Зиньковский отметился 11 голами. За "Крылья Советов" Антон будет выступать под 17 номером.

"Антон Зиньковский — перспективный молодой футболист с отличной техникой и поставленным ударом. Он уже успел заявить о себе, но "Крылья Советов" — безусловно, его главный вызов на данный момент. Надеюсь, что Антон поможет нам в весенней части Чемпионата и добавит креатива в атакующих действиях", — отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.

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