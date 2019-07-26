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Александр Астафуров: "Самарцы хотят молочной экзотики"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежь отказывается от молока и творога в пользу йогуртов и десертов. Интерес россиян к традиционной молочке снижается, а спрос на йогурты и молочные десерты растет. Почему — помогут разобраться эксперты молочной переработки, которые знают отрасль в деталях.

Александр Астафуров, директор ООО "Компания "Молторг" (ТМ "Пестравка"). Фото: Екатерина Климова

Для начала приведу несколько цифр за май 2018 — апрель 2019 года от аналитиков компании Nielsen. По их оценке, продажи молока, сметаны, творога действительно идут вниз. Причин несколько. Это и падение доходов населения, и рост цен, и переориентация потребителя, главным образом, молодежи и людей среднего возраста, на более легкие и полезные для здоровья продукты — йогурты и различные молочные десерты с оригинальными вкусами. Как отмечают в Nielsen, за год современные молочные продукты, а на них приходится порядка 25% рынка, выросли в денежном выражении на 4,1%, в натуральном — на 0,8%, причем лидируют йогурты (55,1%) и творожные десерты (17,3%). Пить и есть их значит быть в тренде, следить за своим рационом питания.

Производители на интерес потребителя охотно отвечают соответствующими новинками. Неклассических продуктов с каждым месяцем становится все больше и у федеральных производителей, и у региональных. В июле мы запустили производство легких и полезных питьевых йогуртов — по стране продажи таких напитков, по данным Nielsen, выросли на 3,3% — с фруктовыми и ягодными вкусами. Под них подбирали формат бутылочек, которые удобно взять с собой как легкий перекус между парами в вузе, после тренировки, по дороге на свидание. На них ориентировались, выбирая дизайн. По этому пути идут и другие производители, предлагая нестандартные вкусы: те же манго, семена чиа и киноа, имбирь и прочие неизбитые добавки очень популярны.

Самарцы вслед за остальными россиянами активно покупают молочные десерты. Это всевозможные коктейли, нередко не только с витаминами, но и с протеином, тонизирующими добавками — женьшенем, имбирем. Это и ложковые йогурты, которые, по оценкам Nielsen, за год в денежном выражении выросли на 6,8%

Самарцы вслед за остальными россиянами активно покупают молочные десерты. Это всевозможные коктейли, нередко не только с витаминами, но и с протеином, тонизирующими добавками — женьшенем, имбирем. Это и ложковые йогурты, которые, по оценкам Nielsen, за год в денежном выражении выросли на 6,8%. Тут в качестве примера можно привести наши натуральные двуслойные термостатные йогурты с малиной, клубникой, смородиной и грушей. Кстати, термостатные продукты, приготовленные с соблюдением исконно русских технологий сквашивания, сейчас очень востребованы. Потому что вкус у таких продуктов особый, плотность другая. Такой завтрак или перекус — полезное лакомство в удовольствие.

Что касается потребительских молочных трендов, все охотнее самарцы покупают напитки, сочетающие сок и молоко, а также растительные аналоги молока. Последнее, впрочем, отдельная тема, и, на мой взгляд, это проходящая мода.

Если попытаться немного заглянуть в будущее, уверен, вслед за жителями Евросоюза российская молочка продолжит расширять ассортимент новыми продуктами и нестандартными вкусами. Выбирая молочку, с каждым годом самарцы будут все внимательнее смотреть на упаковке не только на то, натуральный ли состав, но и на показатели сахара и жира. Определяющими станут наличие полезных для здоровья добавок, уровень белка, стимулирующего иммунитет человека, и, конечно, оригинальность вкусов. Тут тоже важно быть в тренде и предлагать именно то, что нравится потребителю.

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