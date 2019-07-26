Экс-сотруднику спецсвязи из Самары, ранившему иностранца, заочно предъявили обвинение

Следователи из Ульяновской области заочно предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — ч. 1 ст. 111 УК РФ 33-летнему самарцу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе У МВД России по Ульяновской области.

Инцидент произошел в 21:00 26 мая 2017 г. на парковке у гостиничного комплекса возле города Чердаклы. Как сообщали СМИ, 31-летний Сергей Раков, работавший тогда в самарском подразделении спецсвязи РФ, выстрелил из табельного пистолета Макарова в голову 30-летнему дальнобойщику из Белоруссии.

Как рассказывал потом журналистам пострадавший, он сидел в кабине своего грузовика и смотрел фильм в телефоне. Вдруг раздался хлопок, в голове у него все зашумело, в глазах потемнело, он на какое-то время отключился, а потом как-то вышел из машины.

Как потом выяснилось, Раков возвращался с напарником из служебной командировки. Стрелял он якобы из салона служебного автомобиля. "Скорую" для пострадавшего, предположительно, вызвал сослуживец Сергея Ракова. Медики сообщили о случившемся в полицию. Полученная дальнобойщиком травма оказалась серьезной. На следующий день ему сделали трепанацию черепа в Ульяновске.

Полицейские провели все необходимые следственные действия. В пресс-службе УМВД России по Ульяновской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили информацию о случившемся и рассказали, что сообщение о пострадавшем на стоянке поступило в межмуниципальный отдел МВД "Чердаклинский" 26 мая 2017 г., около 21:00. Полицейские установили, самарец был в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из хулиганских побуждений.

В полиции Ульяновской области также уточнили, что по факту случившегося следственное отделение МО МВД "Чердаклинский" возбудило уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Задержанного оставили под подпиской о невыезде. Но во время следствия он скрылся и сейчас объявлен в розыск. Как только местонахождение мужчины установят, его задержат и возьмут под стражу.