Животноводческая ферма Рустама Ибояна ежедневно сдает в переработку около 4 тонн молока

Фермер Рустам Ибоян на протяжении десятилетия занимается животноводством в Ставропольском районе. Хозяйство начиналось с 40 коров. Сегодня поголовье фермы насчитывает порядка 500 голов черно-пестрой породы, из которых 380 — дойное стадо.

Как рассказал глава хозяйства, ферма была поднята практически с нуля, с голых остовов зданий — без окон и дверей, без крыши и пола, без воды и электричества.

"При поддержке областного Минсельхоза мы провели большую реконструкцию фермы, закупили скот, — вспоминает Рустам Ибоян. — Поставили новое оборудование. Половина инвестиций в развитие хозяйства — господдержка. Гранты, субсидии, возмещение процентной ставки по кредитам".

На начальном этапе суточный надой составлял 400 литров, сейчас он доходит до 4 тонн. В год на одну фуражную корову приходится 5-6 тонн молока. Ферма давно вышла на собственное воспроизводство поголовья. Сегодня это одно из передовых хозяйств района, работающее в конструктивном диалоге с областными и районными властями. Государство продолжает поддерживать развитие молочного животноводства, выплачивая субсидии на каждый литр произведенного молока. Продукция высшего сорта реализуется компании "Тольяттимолоко", с которой ферму связывают многолетние партнерские отношения. Качеству выпускаемой продукции на ферме уделяют первостепенное внимание — это касается и рационов питания, и условий содержания животных, что сказывается на безусловно высоком качестве молока.

"Для развития хозяйству необходима пашня под кормовую базу. Сейчас мы арендуем 300 га под заготовку сенажа, но этого недостаточно. Нужно еще хотя бы 300 га под сочные корма", — подчеркивает Рустам Ибоян.

Из-за отсутствия сельхозугодий корма приходится закупать, а они стремительно дорожают. В прошлом году из-за недостатка земли хозяйству пришлось сократить поголовье — было ликвидировано 200 голов мясной породы. По словам фермера, свободная земля в районе есть, но ее практически невозможно выкупить или получить в аренду.

"Мы вложили в ферму все свободные средства и огромное количество усилий, — говорит Рустам Ибоян. — Всю прибыль инвестируем в развитие фермы, но упираемся в земельный вопрос. Впрочем, отступать не намерены, будем идти вперед".

Дальнейшие планы фермера связаны с сельхозкооперацией.

"Мы сотрудничаем со многими фермерскими хозяйствами и считаем, что неплохо было бы объединиться, — отмечает он. — Предварительные договоренности уже есть".

Областной Минсельхоз поддерживает подобные начинания, выделяя кооперативам субсидии на реконструкцию производственных площадей, а также на закупку оборудования и техники. "Вести коллективное хозяйство гораздо выгоднее, чем работать поодиночке", — убежден Рустам Ибоян.