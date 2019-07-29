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Общество

С начала 2019 г. в губернии родились Ахилес, Лучезар, Веселина и Желанна, также набирают популярность двойные имена

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2019 г. в Самарской области родилось 14 575 детей, сообщает региональное Управление ЗАГС. Согласно мониторингу имен новорожденных в топ-10 популярных имен для мальчиков вошли: Артём (364 акта), Александр (335), Иван (286), Дмитрий (286), Михаил (277), Максим (262), Матвей (242), Роман (233), Кирилл (220) и Егор (178). Девочек чаще всего называли: Виктория (308 актов), Анастасия (258), София (253), Полина (243), Алиса (236), Анна (230), Ева (229), Мария (222), Арина (209), Милана (202).

Среди редких имен, выбранных родителями для новорожденных: Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Потап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия.

Встречаются и необычные имена: Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна.

Некоторым детям родители выбрали двойные имена: Глеб-Руслан, Мадина-Елизавета, Варвара-Ульяна, Александра-София.

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