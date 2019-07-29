В Самаре прошел гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов-2019"

В субботу, 27 июля, на пешеходной части улицы Куйбышева состоялся гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов-2019", приуроченный к празднованию Дня работников торговли.

Участников и гостей праздника поприветствовал замминистра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. По его словам, в сфере торговли занято 18% работающего населения губернии. "Высокая ответственность, профессионализм, компетентность — все это влияет не только на качество обслуживания наших жителей, но и на качество жизни в регионе", — подчеркнул он.

Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Самарской области Алексей Софронов рассказал, что фестиваль "Ярмарка вкуса" планируется сделать ежегодным. "Мы хотим делать такой праздник с насыщенной программой, на разных площадках. Это помогает популяризации торгового знака "Сделано в Самарской области", — заметил он.

В рамках фестиваля работали торговые ряды с продукцией региональных товаропроизводителей. Гости мероприятия смогли приобрести мясные, рыбные, молочные продукты, а также мёд, полуфабрикаты и соленья. Участие в ярмарке принимали и создатели одежды, предметов интерьера ручной работы.

Среди компаний-участников в мероприятии были задействованы и обладатели регионального товарного знака "Самарский продукт".

По словам директора ООО "Династия" Натальи Цыбульник, мероприятия подобного формата необходимы малому бизнесу для знакомства потребителей со своим продуктом. "Таким маленьким производителям, как мы, очень тяжело пробиться на рынок. Если мы будем отдавать свою продукцию в сети, то себестоимость товаров значительно возрастёт. В этом случае на одежду с национальными орнаментами, которые мы шьём вручную, люди смогут только смотреть, как в музее. Очень важна для нас и правовая защита со стороны областных властей", — заметила она.

Директор компании по производству полуфабрикатов, ООО "Кристалл", Павел Блохин считает, что присвоение символики "Самарский продукт" поможет в освоении новых территорий. "Пока мы "кормим" только свой Безенчукский район, но теперь надеемся наладить работу на рынке Самары", — отметил он.

Помимо работы торговых рядов, в рамках фестиваля для жителей города предусмотрели всевозможные развлечения: концертную программу, исторические квесты, розыгрыши и лотереи. Для юных самарцев прошли мастер-классы по росписи пряников, аквариуму, а также шоу мыльных пузырей.

Кроме того, гости фестиваля смогли продегустировать блюда от различных ресторанов Самары, а вечером гастрономические заведения приготовили для посетителей мероприятия музыкальные программы: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.