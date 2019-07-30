В Новокуйбышевске коллектор "кошмарит" звонками детсад

Сотрудники отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, начали административное расследование в отношении коллектора, "кошмарящего" детский сад в Новокуйбышевске, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Материал о том, что назойливый коллектор через коллег выбивает денежный долг родственника одной из сотрудниц садика, был опубликован изданием "Город Нск". Издание сообщало, что мужчина звонит в дошкольное учреждение даже в сон-час. Работники вынуждены отключать трубки стационарных телефонов, хотя садик обязан быть постоянно на связи с родителями, с руководством, с городскими службами. Также коллектор звонит и на личные номера сотрудников.

Мужчине объяснили, что ни о каких долгах никто не знает, а сама сотрудница в отпуске. Но гражданин, который представился Владимиром С., сообщил, что 20 тыс. руб., которые были взяты в микрофинансовой организации по пр. Победы, необходимо вернуть.

Обращение к участковому ничего не дало. Под руководством директора школы № 11 10 июля были составлены заявления в полицию и прокуратуру, которые теперь приняты в работу.

"Должностными лицами отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, было возбуждено дело по ст. 14.47 КоАП РФ об административном правонарушении, совершенном неустановленным "коллекторским агенством". На данный момент работниками отдела по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, проводится административное расследование, по результатам которого лица, допустившие правонарушение, будут привлечены к административной ответственности", — сообщают в УФССП по Самарской области.