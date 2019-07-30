16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
КбшЖД предложила концессию на строительство железной дороги в ОЭЗ "Тольятти" Проект строительства дороги от ул. Мира до Северного шоссе разработает "БКН-Проект" Проект продолжения ул. Авроры должны подготовить к концу 2020 года В Ставропольском районе начинается реконструкция дороги Тольятти - Ягодное ТТУ ищет подрядчика для строительства трамвайной линии от ул. Ташкентской к "Самара Арене"

Дорожное строительство Транспорт и связь

Проект строительства дороги от ул. Мира до Северного шоссе разработает "БКН-Проект"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати

ООО "БКН-Проект" разработает проект строительства дороги протяженностью 1,2 км от ул. Мира до начала Северного шоссе. Компания стала единственным участником, подавшим заявку на конкурс, сообщается на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта составит 29,3 млн рублей. Деньги разработчику переведут двумя траншами — 10,01 млн руб. в 2019 г. и 19,28 млн руб. в 2020 году. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Выполнить работы подрядчик должен будет до 30 октября 2020 года.

Как уточнял глава областного минтранса Иван Пивкин в ходе недавнего прямого эфира на канале "Губерния", дорога будет уходить в тоннель в районе пересечения с железнодорожными путями.

Напомним, Северное шоссе — дорога регионального значения между Самарой и поселками Петра Дубрава и Дубовый Гай. Она должна улучшить транспортную доступность существующих населенных пунктов и обеспечить сообщение нового микрорайона с основной сетью дорог.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4