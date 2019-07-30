Проект строительства дороги от ул. Мира до Северного шоссе разработает "БКН-Проект"

ООО "БКН-Проект" разработает проект строительства дороги протяженностью 1,2 км от ул. Мира до начала Северного шоссе. Компания стала единственным участником, подавшим заявку на конкурс, сообщается на сайте Госзакупок.

Стоимость контракта составит 29,3 млн рублей. Деньги разработчику переведут двумя траншами — 10,01 млн руб. в 2019 г. и 19,28 млн руб. в 2020 году. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Выполнить работы подрядчик должен будет до 30 октября 2020 года.

Как уточнял глава областного минтранса Иван Пивкин в ходе недавнего прямого эфира на канале "Губерния", дорога будет уходить в тоннель в районе пересечения с железнодорожными путями.

Напомним, Северное шоссе — дорога регионального значения между Самарой и поселками Петра Дубрава и Дубовый Гай. Она должна улучшить транспортную доступность существующих населенных пунктов и обеспечить сообщение нового микрорайона с основной сетью дорог.